Hyundai, con 'Click to buy' si acquista online

Una nuova piattaforma completamente digitale per acquistare una Hyundai. L'iniziativa lanciata in Italia dalla casa coreana prende il nome di 'Click To Buy' e consente di acquistare un nuovo veicolo attraverso un percorso di acquisto interamente online. A scegliere l'Italia come apripista del progetto è stato l'è infatti l'headquarter di Hyundai Motor Company, che ha selezionato il nostro paese come il primo in Europa ad adottare l'innovativo strumento, che porta avanti la rivoluzione digitale di Hyundai. 'Click to Buy' si unisce infatti ai servizi online Service Online Booking, Live Chat e Pronta Consegna, e si inserisce nella progetto 'Progress for Humanity' portato avanti dal brand. La piattaforma è accessibile da qualsiasi device sul sito dedicato e, come obiettivo dichiarato, punta a rafforzare l'integrazione on-line/off-line del processo di acquisto, mettendo il cliente direttamente in contatto con il personale degli showroom Hyundai attraverso la 'LiveChat'. Per assicurare la massima facilità di utilizzo, Hyundai Click to Buy è strutturato in sei step: Selezione del veicolo, Configurazione, Offerta personalizzata, Contratto, Richiesta del finanziamento e Ordine. In pratica, gli utenti vengono guidati in un percorso personalizzato in base alle loro necessità e in base ai parametri che di volta in volta possono essere scelti, dalla categoria della vettura alle motorizzazioni, passando per le emissioni di CO2, il budget, la valutazione dell'eventuale veicolo in permuta e il metodo di pagamento preferito. Il sistema indica al cliente le soluzioni più adatte, che possono essere facilmente comparate. Anche la richiesta di finanziamento potrà essere effettuata in totale autonomia, così come la richiesta di un test drive del modello selezionato e la scelta della consegna a domicilio del veicolo acquistato. In qualsiasi momento, dalla configurazione del modello fino alla chiusura del contratto, il cliente potrà richiedere supporto allo Hyundai Customer Care Center attraverso l'apposito bottone presente nella pagina.