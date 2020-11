Hyundai, acquisti online con 'Click to Buy'

Si chiama Click to Buy la nuova piattaforma lanciata da Hyundai Italia lancia per acquistare online. La soluzione è stata pensata all'interno del processo di trasformazione digitale della casa coreana e per mettere tutti nelle condizioni di entrare in contatto con il brand Hyundai in modo semplice e intuitivo. La piattaforma è accessibile direttamente sul sito dedicato https://clicktobuy.hyundai.it, mettendo il cliente direttamente in contatto con il personale degli showroom del brand attraverso la 'LiveChat'. Gli utenti vengono guidati in un percorso personalizzato in base alle loro necessità e in base ai parametri che di volta in volta il cliente può scegliere: la categoria della vettura, le motorizzazioni, le emissioni di CO2, il budget, la valutazione dell'eventuale veicolo in permuta e il metodo di pagamento preferito. Il cliente potrà inoltre richiedere un test drive del modello selezionato, effettuare una richiesta di finanziamento in totale autonomia e scegliere la consegna a domicilio del veicolo acquistato. In qualsiasi momento, dalla configurazione del modello fino alla chiusura del contratto, il cliente potrà richiedere supporto allo Hyundai Customer Care Center direttamente dalla pagina. Con il lancio di Click to Buy, Hyundai Italia prosegue con la digitalizzazione del Customer Journey, avviata con gli strumenti lanciati nel corso del 2020: Service Online Booking, LiveChat e Pronta Consegna, il virtual tour che consente di esplorare tutti i nuovi modelli Hyundai già disponibili per l'acquisto.