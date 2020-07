Skoda, via a Free3: nuova formula acquisto senza anticipo

Skoda propone una nuova formula di acquisto Free3. Strutturata sulla base del Clever Value con valore futuro garantito, che prevede un periodo di rateizzazione dopo il quale il cliente può restituire l'auto, sostituirla con un nuovo modello o rifinanziare il saldo, Free3 ha tre punti cardine: anticipo zero, prime tre rate rimborsate e formula di protezione delle rate successive. La campagna di comunicazione, che inizialmente si concentrerà sull'offerta dei modelli G-Tec con motorizzazione a metano - Scala 1.0 G-Tec, Kamiq 1.0 G-Tec e Octavia 1.5 G-Tec - sarà poi estesa a tutta la gamma di modelli Skoda, da Fabia a Superb, passando per i suv Kamiq, Karoq e Kodiaq e avrà per oggetto la nuova formula di acquisto Free3 che prevede anticipo zero, prime tre rate rimborsate e protezione delle rate successive. Free3 è strutturata sulla base del Clever Value con valore futuro garantito e prevede un Tan del 3,99% per i soli esemplari di Octavia della precedente generazione disponibili in rete e 5,49% per il resto della gamma. I clienti avranno quindi la possibilità di non versare alcun anticipo in fase di acquisto e riceveranno entro 7 giorni dall'accredito delle prime tre rate altrettanti versamenti di pari importo a titolo di rimborso. Inoltre, grazie all'assicurazione Alter Ego Duo Plus, potranno ottenere la copertura del debito residuo in caso di sopraggiunta inadempienza per cause di forza maggiore. I vantaggi della nuova formula Free3 possono essere sommati alle altre iniziative che Skoda ha messo a punto in questa fase di ripartenza, su una selezione di vetture disponibile in pronta consegna presso la rete delle concessionarie ufficiali.