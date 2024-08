Ferrara 'approda' su Minecraft, il videogioco dei mattoncini

Ferrara 'approda' su Minecraft: da oggi, grazie al lavoro di Daniele Celestino, 23 anni, che due settimane fa si è laureato in Scienze della Comunicazione all'Università estense, la città è visitabile (e giocabile) anche sul celebre gioco 'a mattoncini' che negli anni ha raccolto a livello mondiale un numeroso e appassionato gruppo di fan di tutte le età.

Celestino ha impiegato circa quattro mesi per sviluppare graficamente la città estense e oltre sei mesi per dare forma alla sua tesi: con questo progetto ha voluto dimostrare che i videogiochi possono essere utilizzati efficacemente per il marketing di luoghi culturali.

Per utilizzare 'Ferrara' su Minecraft si deve scaricare il mondo di gioco e il pacchetto risorse collegati alla città, in modo da poterla riprodurre fedelmente, anche nei colori. Nel frattempo ha già candidato la sua tesi all'Ivipro, l'associazione italiana videogiochi che ogni anno premia la migliore tesi dedicata ai game.

Il prossimo desiderio? "Portare Ferrara - spiega Celestino - su 'Build the earth', progetto virtuale, collettivo e internazionale, impegnato a ricostruire l'intera Terra in scala 1:1 su Minecraft".

Il progetto, commenta il sindaco Alan Fabbri, "è un chiaro e positivo esempio di come inventiva, studio e passione possano essere un traino importante per far conoscere i luoghi della cultura e dell'arte anche con linguaggi meno convenzionali, arrivando a un pubblico vasto e differente di persone, tra cui moltissimi giovani".



