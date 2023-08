I mattoncini per bambini non vedenti, arriva Lego Braille

I mattoncini giocattolo per non vedenti. Lego sta lanciando Lego Braille Bricks, una nuova versione del popolare gioco progettato per essere utilizzato dai bambini non vedenti. La società danese di giocattoli ha detto oggi che inizierà a vendere il kit Lego in rilievo braille a livello globale online. In precedenza era limitato esclusivamente a un omaggio gratuito a gruppi che aiutano i bambini con problemi di vista. La scatola di Lego Braille Bricks include 287 mattoncini in cinque colori con borchie su ogni mattoncino "disposti per corrispondere ai numeri e alle lettere nel sistema braille", ha detto la società in una nota. La sua confezione include anche goffratura braille.

"Per la comunità dei non vedenti, il braille non è solo alfabetizzazione, è il nostro ingresso verso l'indipendenza e l'inclusione in questo mondo", ha dichiarato Martine Abel-Williamson, presidente della World Blind Union. "Avere i mattoncini Braille LEGO resi disponibili per il grande pubblico è un enorme passo avanti per garantire che più bambini vogliano imparare il braille in primo luogo", ha aggiunto.



