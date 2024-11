Gli One Direction e Cheryl Cole dicono addio a Liam Payne

Quattro membri degli One Direction - Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik, ed Harry Styles - si sono ritrovati ieri per dire addio al quinto componente della celebre boy band anglo-irlandese, Liam Payne, di cui è stato celebrato il funerale in forma privata nella chiesa di St Mary ad Amersham, nel Buckinghamshire, a nord-est di Londra. Insieme a loro i genitori, le due sorelle e gli amici di Payne, morto all'età di 31 anni dopo la caduta nel vuoto dalla stanza d'albergo al terzo piano che occupava durante un soggiorno a Buenos Aires, e anche la sua ex Cheryl Cole, cantante e personaggio tv con cui ha avuto un figlio, e la fidanzata Kate Cassidy.

Alla funzione hanno preso parte molte persone legate alla star, a partire da Simon Cowell, l'ideatore e conduttore di X Factor UK che ebbe l'intuizione geniale di unire i cinque concorrenti diventati gli One Direction, destinati poi a sciogliersi dopo i grandi successi nel 2016. Erano presenti anche alcuni fan al di fuori della chiesa per dare l'ultimo saluto a Payne. La bara del cantante è arrivata a bordo di un carro funebre bianco trainato da due cavalli dello stesso colore.

Payne, originario di Wolverhampton (Inghilterra centrale), viveva nel villaggio di Chalfont St Giles, vicino alla località dove si è svolto il funerale.

