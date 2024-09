Virzì ritira la querele dopo la lite di giugno, Ramazzotti no

Paolo Virzì ha ritirato la denuncia che aveva presentato dopo la lite violenta dello scorso 17 giugno all'esterno di un locale di Piazza Albania a Roma con la ex moglie Micaela Ramazzotti. Al diverbio all'Aventino avevano preso parte anche il nuovo compagno dell'attrice Claudio Pallitto e Ottavia la figlia maggiore del regista avuta con Paola Tiziana Cruciani, oltre ai figli della coppia Jacopo e Anna. Entrambi avevano presentato querele.

L'attrice a quanto affermano i legali Annamaria Bernardini De Pace e David Leggi al momento "non ha ritirato la querela".

"Per Micaela Ramazzotti è centrale la questione dei figli per cui è pronta a soprassedere ai fatti legati alla denuncia solo nel momento in cui Paolo Virzi' dimostrerà nelle sedi opportune di avere lo stesso primario interesse" precisano Annamaria Bernardini De Pace e David Leggi, legali della Ramazzotti, dopo che erano circolate notizie sull'azione da parte della attrice.

