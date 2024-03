Il museo dell'Academy degli Oscar espone un costume di Gina Lollobrigida

La più grande collezione al mondo di abiti e cimeli di scena non trascura il cinema italiano. Il museo dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Los Angeles è pronto ad esporre l'abito che Gina Lollobrigida ha indossato nei panni della soprano Lina Cavalieri in 'La donna più bella del mondo'. Disegnato dalla Sartoria Peruzzi per il film di Robert Z. Leonard del 1955, l'abito sarà mostrato dal 28 marzo al 5 gennaio nella galleria principale del museo, dove è allestita la mostra Stories of Cinema, i cui pezzi ruotano di continuo.

Ad annunciare l'omaggio al cinema italiano dell'istituzione hollywoodiana è la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni. "Si tratta di un riconoscimento particolarmente importante - sottolinea la senatrice -. È la prima volta infatti che un costume indossato da una grande star italiana viene esposto all'Academy Museum (disegnato da Renzo Piano). E questo è un abito a cui Gina Lollobrigida teneva molto, legato a un film in cui aveva dato prova anche del suo talento come cantante, interpretando la soprano senza alcun doppiaggio, in un ruolo che le è valso il David di Donatello nel 1956".

"Siamo entusiasti e onorati di espandere la collezione dell'Academy con questi pezzi eccezionali. Queste componenti vitali del processo di realizzazione cinematografica evidenziano le discipline collaborative che sviluppano e producono i film che amiamo", aveva dichiarato l'amministratore delegato dell'Academy Bill Kramer a giugno, quando l'istituzione ha comprato alcuni nuovi pezzi, tra cui l'abito senza spalline nero e di pizzo color crema indossato dall'attrice italiana scomparsa a gennaio 2023.

Il riconoscimento di Hollywood segue la mostra 'I Mondi di Gina', che si è tenuta a Roma da giugno a ottobre dell'anno scorso, ideata e curata dalla sottosegretaria Borgonzoni insieme a Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà. "Ringrazio la direttrice del festival Filming Italy Los Angeles, Tiziana Rocca, - ha aggiunto Borgonzoni in una nota - e tutti coloro che hanno lavorato per realizzare il sogno di Gina Lollobrigida: esporre il suo abito all'Academy Museum".



