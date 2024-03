Oppenheimer ha fruttato a Nolan 100 milioni di dollari

Non solo gli Oscar ma anche un assegno da quasi 100 milioni di dollari. È il compenso finale per Christopher Nolan per Oppenheimer. Lo riferisce Variety.

Il film, che racconta la vita del padre della bomba atomica, il fisico statunitense Robert Oppenheimer, ha vinto sette premi su tredici candidature agli Oscar, tra cui miglior film e miglior regista.

Oltre alla soddisfazione per le numerose statuette, Nolan può sicuramente dichiararsi anche molto soddisfatto economicamente.

Variety spiega che il suo compenso finale di 100 milioni di dollari è risultato della combinazione di stipendio, rimborsi, bonus da botteghino e i due Oscar vinti per il film e la regia.

Dopo il successo agli Academy Awards, il prossimo fine settimana Oppenheimer sarà di nuovo in mille sale cinematografiche degli Stati Uniti. Secondo le stime, gli incassi arriveranno a superare la soglia del miliardo di dollari. Ciò potrà significare un ulteriore bonus per Nolan.

Ora gli occhi sono puntati sul dopo Oppenheimer. Il regista è conteso sia dalla Warner Bros. che dalla Universal. Secondo Variety, è improbabile che Nolan volti le spalle alla Universal, avendo in qualche modo un debito di fedeltà nei confronti della casa di produzione.



