Anthony Hopkins, 'con l'età diventa più facile recitare'

"Ora è molto più facile". Dopo una carriera di oltre mezzo secolo, Anthony Hopkins rivela i suoi trucchi per essere un buon attore e sottolinea che con l'età si acquista una maggiore conoscenza della vita.

Intervistato da Associated Press a pochi giorni dall'uscita negli Stati Uniti di One Life, in cui interpreta il ruolo del protagonista Nicholas Winton, Hopkins ha detto che per essere attori basta poco, ossia, imparare le battute, essere presenti e cercare di essere reali. "Con l'età - ha spiegato - si ha un po' più di conoscenza della vita. Quando si è giovani, si pensa di sapere una o due cose, in realtà non sai. Quando arrivi alla mia età (86 anni, ndr), sai un paio di trucchi del mestiere".

One Life, in uscita in Usa il 15 marzo, è l'adattamento cinematografico della biografia 'If It's Not Impossible... The Life of Sir Nicholas Winton' scritta da Barbara Winton. Narra le vicende di uno dei fautori dell'operazione Kindertransport che salvò circa diecimila bambini ebrei prima dell'inizio della seconda guerra mondiale, provenienti dalla Germania nazista e dai territori occupati. Per interpretare il suo ruolo, Hopkins ha detto di aver studiato il modo in cui Winton camminava e parlava, ha visto interviste e docuserie in cui è apparso. "È stato facile perché non ho dovuto fingere di fare il vecchio, sono vecchio", ha spiegato sorridendo.

La trama del film è raccontata in due parti, il giovane Winton è interpretato da Johnny Flynn, mentre Hopkins ha appunto il ruolo dell'anziano protagonista, ancora ossessionato dalle immagini dei bambini che non è riuscito a salvare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA