Selena Gomez verso l'addio alla musica, 'solo un altro album'

Selena Gomez sembra intenzionata ad abbandonare la carriera musicale, forse farà solo un altro album. Lo ha detto lei stessa durante un intervento sul podcast 'Smartless'.

"Penso che in me ci sia solo un altro album - ha spiegato - con il passare degli anni vorrei trovare qualcosa su cui stabilizzarmi". Ha aggiunto che la sua carriera da attrice è ciò su cui preferirebbe concentrarsi. Fin da ragazzina, infatti, ha avuto il desiderio di essere seriamente un'attrice. La carriera musicale è iniziata quasi per caso quando Disney le chiese di fare un album mentre era impegnata con la sitcom, 'I maghi di Waverly'.

"Pensai che sarebbe stato divertente - ha detto - e soprattutto pensai che si sarebbe trattato di un hobby. Volevo fare l'attrice, non ho mai pensato di essere cantante a tempo pieno ma apparentemente quell'hobby si è trasformato in qualcosa di diverso".

Dal 2013 la Gomez ha pubblicato tre album in studio. Nel 2022 il suo album in spagnolo, 'Revelación', ha avuto due candidature Grammy. Il suo ultimo singolo, 'Single Soon', risale all'agosto del 2023. Attualmente è impegnata con Steve Martin nella serie, 'Only Murders in the Building', in Italia trasmessa da Disney+ come Star Original.



