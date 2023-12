Billie Eilish fa coming out: "Mi piacciono le donne, non era ovvio?"

Billie Elish fa coming out in una recente intervista-copertina con Variety, ma il rumore provocato dalla rivelazione ha lasciato l'amaro in bocca alla cantante di Bad Guy. "Grazie a Variety per avermelo fatto fare su un red carpet alle undici del mattino anziché parlare con me delle cose che importano veramente", si è sfogata Billie su Instagram: "Mi piacciono ragazzi e ragazze, ma lasciatemi in pace, letteralmente a chi importa", aveva proseguito la giovane donna che nella cover story di Variety aveva affermato di amare le donne. "Le amo tanto. Le amo come persone. Sono attratta da loro fisicamente, ma anche intimidita da loro, dalla loro bellezza e dalla loro presenza", aveva detto, lasciando intendere le sue preferenze in materia di orientamento sessuale. E poi, nel fine settimana, ai microfoni dei premi Hitmakers attribuiti dalla rivista, aveva implicitamente confermato all'intervistatore che le chiedeva se avesse effettivamente voluto fare coming out: "Non era ovvio? Non mi ero resa conto che la gente non sapesse".

Billie, che ha 21 anni e fino allo scorso maggio era apparentemente fidanzata con il cantante americano Jess Rutherford, ha perso, dal giorno dell'intervista, 100mila follower di cui 45mila da sabato. Parlando con Variety la cantante ha aggiunto di non credere granché all'atto del coming out e all'idea che la gente debba esplicitamente rivelare con chi preferisce andare a letto: "Non potremo semplicemente esistere?", aveva detto: "L'ho fatto per molto tempo e, semplicemente, non ne parlavo". L'intervista iniziale era stata pubblicata sul numero di novembre di Variety, ma solo questo weekend, in coincidenza dei premi, aveva fatto scalpore: Eilish ha vinto assieme al fratello Finneas il premio per la canzone dell'anno grazie al brano What Was I Made For from dalla colonna sonora del film Barbie di Greta Gerwig. "Ho visto l'articolo e mi sono detta: mi sa che oggi ho fatto coming out. Bene. È eccitante perché magari la gente non lo sapeva ed è bello che ora lo sappiano", aveva aggiunto: "Io sono per le ragazze". L'intervista chiude un anno importante per Billie che, oltre al premio di Variety, ha accumulato sei candidature ai Grammy che la rendono una dei 12 artisti con più candidature dell'edizione 2024 degli Oscar della musica (e questo in un anno in cui non ha pubblicato un solo album). Alla 66/a serata dei premi la cantante potrebbe vincere per il disco e la canzone dell'anno, miglior performance solista pop, miglior canzone scritta per il cinema e miglior video, ma anche per la miglior performance di un duo/gruppo per Never Felt So Alone di Labyrinth. I Grammy sono in programma il 4 febbraio all'arena Crypto.com di Los Angeles.



