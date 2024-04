Pensieri stupendi e top model, Isabella Rossellini sfila da Pucci

Sulle note della voce sensuale di Roisin Murphey nella cover del brano cult di Patty Pravo "Pensiero stupendo", Christy Turlington, Eva Herzigova, Maria Carla Boscono e Isabella Rossellini, hanno interpretato la collezione Primavera/Estate di Pucci dal "Very Vivara" disegnata da Camille Miceli, che ha sfilato a Roma, a Palazzo Altemps, davanti ad un parterre di 250 ospiti. Tra questi molte celebrita' : le cantanti Rosin Murphey ed Emma Marrone, il rupper Gunna, le attrici Patricia Arquette, Alessandra Mastronardi e Anna Valle, le rupper Flomilli dagli Usa e l'italiana Myss Keta, il cestista francese Moustpaha Fall, l'attore protagonista del film di Garrone Io Capitano Seydou Sarr, Silvia Venturini Fendi e sua figlia Delfina Delletrez.

Christy Turlington, iconica supermodella statunitense che ha dominato passerelle negli anni Novanta assieme alle altre top model lanciate da Gianni Versace, ha aperto il defile' indossando un caftano nero, ricamato con paillettes colorate attorno al collo, nel disegno della fantasia d'archivio "Bersaglio". Isabella Rossellini ha chiuso lo show con una maestosa cappa in spugna, colorata nei toni dell'azzurro dell'iconico print Vivara. Una ventata di glamour che ci distoglie anche se per poco dai conflitti purtroppo alle porte di casa.

La direttrice creativa della maison del Gruppo Lvmh, ha scelto la capitale per il suo seconda sfilata (la prima a Firenze nel 2022) "perche' Roma e' la mia seconda casa", ha spiegato durante il fitting del suo defile' la stilista francese di origine italiana da parte di padre. In pedana un omaggio alla moda colorata e ricca di stampe creata dal marchese Emilio Pucci per le celebrità del jet set internazionale degli anni Sessanta, da Grace Kelly a Jackie Kennedy: "Vivara", nata nel 1965 per simboleggiare il suo legame con il Mar Mediterraneo e con una remota isola vicina a Capri. Stampe iconiche che mischiano urban chic, anni Sessanta, Settanta e Novanta a looks teatrali.

Quaranta outfit nel totale. Su tutto l'imprinting della stilista, maestra dei dettagli, tradotti in appariscenti gioielli Afro in metallo dorato, anche per i piedi.



