Dolce e Gabbana in mostra, tra barocco e Sicilia

Il barocco e l'opera, la devozione e la Sicilia: ogni stanza è una sorpresa che spiega come si passa 'Dal cuore alle mani' nella mostra dedicata a Dolce e Gabbana che apre il 7 aprile a Palazzo Reale, in anteprima mondiale, prima di andare in giro per i musei del mondo.

Promossa dal Comune di Milano - Cultura e prodotta da Palazzo Reale e IMG, la mostra è curata dalla docente Florence Müller, e ripercorre il processo creativo della moda di Dolce e Gabbana partendo dal cuore, da cui scaturiscono le idee, alle mani, mezzo attraverso cui prendono forma, tanto che in una delle sale dell'esposizione è ospitata una sartori dove è possibile ammirare il lavoro di alcuni sarti. A far da contraltare, una serie di opere di artisti visivi in dialogo con la creatività di Dolce&Gabbana. Tra questi, Felice Limosani, Obvious Art, Alberto Maria Colombo, Quayola, Vittorio Bonapace e Catelloo.



