Sanremo, per king Amadeus, 25 smoking-gioiello

Sanremo è musica, canzoni che restano nella storia delle sette note, ma anche look che fanno spettacolo e tendenza. Anzi, negli ultimi anni, complici i social, il festival è diventato una vera passerella.





Tant'è che quest'anno la gara è cominciata prima, con il green carpet, dove già abbiamo avuto un saggio delle mise che si vedranno nelle cinque serate sul palco dell'Ariston. Intanto Lorella Cuccarini, al fianco di Amadeus alla co-conduzione, preferisce indossare abiti vintage di grandi griffe. Mentre, anche stavolta, lo stilista Gai Mattiolo ha preparato per Amadeus, al timone della 74/a edizione del festival, un guardaroba preziosissimo, da vero re. E' di Mattiolo anche il guardaroba per le serate sanremesi della moglie di Amadeus, Giovanna Civitello che punterà su colori delicati: pesca, avorio, rosa, oro, lavanda.

"Con il mio staff - ha detto lo stilista al telefono con l'ANSA - abbiamo realizzato per Amadeus 25 smoking, tra i quali potrà scegliere quelli che preferirà indossare nelle diverse serate del festival. La maggior parte di questi vestiti sono smoking-gioiello, ricamati con cristalli Swarovski. La giacca più preziosa ha un decoro realizzato con oltre 60mila pietre". I colori, oltre al classico nero, sono il blu oceano, il blu cobalto, il bianco, l'oro, l'argento e il peonia. "Abbinati agli smoking - aggiunge Mattiolo - abbiamo preparato vari papillon e cravatte, in modo che ogni sera Amadeus sia libero di poter scegliere la giacca che si sente più in vena d' indossare, ma anche i relativi accessori. Ci tengo a precisare che è tutto rigorosamente sartoriale. Questi capi fanno parte della mia "The Show Collection", una collezione che come dice il titolo è adatta allo spettacolo o comunque a party e occasioni speciali. E' una collezione di alta sartoria made in Italy e più precisamente made in Napoli, dove la tradizione della sartoria maschile è conosciuta e riconosciuta nel mondo come un'eccellenza italiana".

Intanto Fendi annuncia che il co-conduttore di Sanremo, il cantautore Marco Mengoni, i cantanti Mr. Rain, Lazza e l'attore italiano e ambassador per la linea uomo della maison Massimiliano Caiazzo indosseranno total look Fendi Mn Custom Made e Men Made To meausure. Ma nel frattempo arriva una nota di Valentino che annuncia di vestire Mengoni con look Valentino Custom Made per tuttoil festival. "Tra gli abiti che il direttore creativo Pierpaolo Piccioli - si precisa nella nota - ha disegnato appositamente per lui, una camicia di popeline di cotone con pantaloni di gazar ricamati con perle di vetro, dall'effetto trompe-l'oeil. Ispirato al look di apertura della collezione Valentino Un Chateau Haute Couture FW 2023-24, si presenta come un jeans anticonvenzionale per il palco dell'Ariston e per un'idea pregressa di eleganza formale. Non vuole essere una provocazione ma una ricerca di maestria e di eccezionalità visto che la costruzione è complessa, frutto di un importante lavoro di sartorialità italiana. Non si percepisce lo sforzo, in quanto viene creata una spontaneità, grazia e leggerezza che si riassume nel pensiero di Brancusi caro a Piccioli, la semplicità è una complessità risolta". E di questa complessità sono costituiti i pantaloni, fatti con 500.000 perle di vetro rotonde mescolate con perle tagliate su misura, tinte di innumerevoli colori base di indaco e riprodotte come quelle ricamate per creare l'autentico colore del denim sfumato e consumato naturalmente". Ricordiamo che Paola & Chiara condurranno in total look Marella il Prima Festival, in diretta su Rai1 alle 20.30. Mentre il giovane cantautore Giovanni Pietro Damian, in arte sangiovanni, indosserà per tutto il festival una serie di total look realizzati su misura dal marchio GCDS. Maison Margiela disegnata da John Galliano vestirà invece Mahmood. Etro ha realizzato per Angelina Mango sei look esclusivi, mentre Fiorella Mannoia indosserà una mise custom made di Luisa Spagnoli.

