Golden Globe, la moda sfila sul tappeto rosso

Margot Robbie non ha lasciato a casa il rosa Barbie per la serata dei Golden Globe: l'attrice, che ha interpretato il ruolo della bambola della Mattel in crisi di identità nel film di Greta Gerwig, si è rivolta a Giorgio Armani per palcoscenico dei premi che ieri notte a Beverly Hills hanno aperto la strada agli Oscar del 10 marzo. "Grazie a tutti coloro che si sono vestiti di rosa e sono andati nel posto migliore del mondo: il cinema", ha detto la diva accettando a nome del cast uno dei due globi d'oro portati a casa dal film sulle nove opportunità offerte dalle nomination: quello per il blockbuster. L'abito di Margot di Armani Privé, accompagnato da un boa di tulle, era, secondo il parere concorde dei fan su Internet, ispirato alla bambola Barbie Superstar del 1977.





Mentre Billie Eilish, vincitrice per la miglior canzone, ha deliziato la Gen Z con un look 'thrifty chic': blazer di Willy Chavarria, gonna kaki e Mary Janes coi calzini di un colore simile a quello della frangia. Tanti i look che hanno declinato sul tappeto rosso della serata la creatività delle stelle della moda. Per una Taylor Swift in un Gucci di paillette verdi come le scaglie di una sirena, ha lasciato a bocca aperta lo Schiaparelli disegnato da Daniel Roseberry che ha portato in passerella la cantante Dua Lipa: abito bustier in velluto nero impreziosito da una base a ombrello in faille di seta e ornato da ricami oro e argento che evocavano una colonna vertebrale, le ossa delle costole e quelle del bacino. Gucci anche per Julia Garner - paillette argento e strass per la gonna lunga a terra e il corpino niente di più che un paio di bretelle luccicanti - e per Ryan Gosling: completo nero e camicia aperta con finiture bianche. L'abito bustier senza spalline è stato tra i trend identificati dai guru della moda: come quello bianco creato da Dior per Ali Wong, Golden Globe come miglior attrice protagonista di The Beef (la prima attrice di origine asiatica ad ottenere il riconoscimento) o il rosso Bottega Veneta in lana cotta di Julianne Moore, candidata per May December ma rimasta a bocca asciutta. Il premio per l'abito da sera più indovinato è andato invece a Hunter Shafer, salita sul palco come presentatrice avvolta in strati di garza aerei come i tentacoli di una medusa. Tra le presentatrici anche Florence Pugh in rosso Valentino. Mentre in sala si sono fatti notare Timothee Chalamet e Kyley Jenner a cui è spettata la palma della coppia dell'anno: immersi l'uno nell'altro a sbaciucchiarsi al tavolo dopo esser stati fotografati sul tappeto rosso, lei in un abito vintage nero con ricami e trasparenze firmato Hanae Mori, lui in completo paillettato di Celine.







