Come Inside Out 2, le emozioni nell'interior design

Proprio come nel film fenomeno Inside Out 2, anche nell’interior design la scelta dei colori può influenzare profondamente le nostre percezioni e il nostro benessere. Westwing esplora e racconta l'affascinante mondo della psicologia dei colori e il loro impatto sul benessere all'interno della casa.

LA PSICOLOGIA DEI COLORI NELL'INTERIOR DESIGN

La psicologia dei colori è una disciplina che studia come i colori influenzano le emozioni e i comportamenti umani. Nei contesti domestici, la scelta dei colori può letteralmente trasformare un ambiente, influenzando l'umore, il comfort, la produttività e la funzionalità dello spazio. Il film Inside Out 2 di Pixar-Disney offre una rappresentazione visiva di come le emozioni siano legate ai colori, e questa correlazione può essere applicata anche nel design degli interni per creare ambienti che promuovano il benessere e l'armonia.



COLORI, EMOZIONI E DESIGN: ISPIRAZIONI DA "INSIDE OUT 2"

Giallo (Gioia): Interpretata da un personaggio solare e ottimista, Gioia è rappresentata dal colore giallo, simbolo di felicità ed energia. In casa, il giallo viene spesso utilizzato in soggiorni e cucine per creare un ambiente accogliente e vivace. Questo colore stimola la socializzazione e l'allegria, rendendo gli spazi luminosi e invitanti. Si può utilizzare ad esempio sulle pareti, per dare un tocco di calore e luminosità, scegliendo accenti decorativi, come cuscini, tende e tappeti gialli, oppure attraverso i mobili: una poltrona o un divano giallo possono diventare il punto focale della stanza, emanando positività.

Blu (Tristezza): Tristezza porta serenità e introspezione, ed è rappresentata dal colore blu. Il blu è ideale per camere da letto e zone relax, dove crea un'atmosfera tranquilla e pacifica. Questo colore aiuta a ridurre l'ansia e favorisce il riposo, rendendolo perfetto per spazi dedicati al relax e alla meditazione. Dipingere le pareti di una camera da letto con un blu tenue favorisce il rilassamento e il sonno ma, in alternativa, si può anche sceglierlo per la biancheria da letto. In studi e zone relax il blu è anche un’ottima scelta per tavoli e sedie.

Viola (Paura): Paura, che incarna la prudenza e l'attenzione ai dettagli, è associata al colore viola. Il viola è ottimo per studi e angoli lettura, poiché stimola la riflessione e la creatività. Questo colore crea un ambiente accogliente e contemplativo, ideale per la concentrazione e il lavoro intellettuale. Si può optare per una parete o una boiserie viola, oppure giocare con tessuti o accessori: vasi, cornici e cuscini viola possono aggiungere un tocco di eleganza e mistero allo spazio.

Rosso (Rabbia): Rabbia, con la sua energia appassionata, è rappresentata dal colore rosso. Il rosso, se usato con moderazione, può aggiungere dinamismo e vitalità a stanze come la sala da pranzo, il salotto oppure una palestra. Questo colore stimola l'azione e l'energia, perfetto per spazi dove si desidera un'atmosfera attiva e vibrante. Si può facilmente introdurre tramite accenti decorativi, come cuscini, coperte, quadri e piccoli accessori rossi possono dare un tocco di vivacità, oppure con mobili, come sedie o sgabelli.

Verde (Disgusto): Disgusto, con la sua attenzione al benessere e alla freschezza, è associata al colore verde. Il verde, simbolo di natura ed equilibrio, è ideale per bagni, cucine e spazi all'aperto. Questo colore rigenerante promuove un senso di calma e freschezza, creando un ambiente rilassante e naturale. Si può optare per una parete in questa tonalità, oppure introdurla attraverso mobili (come un divano verde o una poltrona), ma non è da sottovalutare anche l'uso di piante verdi che, non solo aggiunge colore, ma migliora anche la qualità dell'aria.

Arancio (Ansia): La grande novità di "Inside Out 2" è l'introduzione di Ansia, un'emozione complessa rappresentata dal colore arancio. L'arancio, un colore caldo e stimolante, riflette la dualità dell'ansia: il desiderio di proteggere e prendersi cura, ma anche il rischio di sopraffare. In casa, l'arancio può essere utilizzato per creare un ambiente energico ma equilibrato, perfetto sia per salotti che per spazi di lavoro o di studio. Anche qui via libera ad accessori decorativi, come lampade, quadri e cuscini arancio, ma anche ad elementi più importanti come divani e poltrone, che aggiungono calore e vitalità all’ambiente senza stravolgerlo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA