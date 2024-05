Nella vita virtuale c’è Photoshop, in quella reale ecco il Face Shape

Nella vita virtuale c’è Photoshop, il quella reale ecco il Face Shape. Armonizzare e valorizzare il volto con le sue caratteristiche morfologiche, stilistiche e psicologiche, è la nuova tendenza estetica che sta rivoluzionando il mondo del make up oltre a offrire nuove opportunità di lavoro e di crescita professionale nei settori dell’immagine e della bellezza, come consulente, truccatrice o truccatore, parrucchiere ed estetista. I principi base su cui si muove il Face Shape sono legati alle forme del viso, da cui il termine inglese appunto, per definire al meglio il taglio di capelli e lo stile personale, scegliere quali sono gli accessori che valorizzano il viso, lo studio delle sopracciglia per la correzione delle asimmetrie, le scollature e ovviamente il make up in senso stretto. Ma prima di intervenire, il Face Shape viene provato sul soggetto anche grazie all’uso della tecnologia.

(martino.iannone@ansa.it)

Sara Marcolongo al lavoro

“Noi tutti – spiega la consulente di immagine Sara Marcolongo, una specialista del Face Shape – sappiamo indistintamente da donna a uomo, che se il capello è sistemato, tutto appare più ordinato e di conseguenza, anche il nostro stato d’animo migliora. Con la valorizzazione del proprio hair look, il nostro aspetto viene subito potenziato anche se ci sono dei giorni dove vorremmo sperimentare acconciature diverse ma si sa che di primo acchito il cambiamento è associato ad un sinonimo di paura, perché se avessimo una sfera di cristallo che ci mostri il futuro andremmo a colpo sicuro, invece non è ancora stata inventata. Attraverso la tecnica del Face Shape si potranno valorizzare nel modo giusto capelli, make up, bijoux, gli occhiali, gli accessori per capelli e anche la scollatura, dando così risalto ai suoi punti di forza del viso e minimizzando le criticità. Quando osserviamo un viso – continua sempre Sara che ha cominciato come parrucchiera ma poi si è specializzata seguendo tendenze e opportunità di crescita - dobbiamo considerare la relazione tra le sue parti e il movimento delle linee che lo compongono. Il movimento, curvo, diritto o una combinazione tra i due, disegna la silhouette di un volto, determinando la sua forma. Nello specifico potremo avere un viso ovale, tondo, squadrato, allungato, a triangolo, a triangolo invertito (a cuore) e a diamante. Una volta determinata la forma dovremo concentrarci primo sulla direzione delle sue linee interne (orizzontale, verticale e diagonale) e poi sulla proporzione tra i diversi elementi (occhi, fronte, bocca…)”.

Video Face Shape, l'arte dell'asimmetria rivoluziona il make-up

Proprio con l’aiuto di Sara, proviamo a fare qualche esempio con icone dei media. Il viso ovale è quello più bilanciato. Più lungo che largo ha un mento arrotondato e una zona zigomatica più ampia rispetto alla fronte e alla mandibola. Liv Tyler è un ottimo esempio di viso ovale. Il viso tondo è vistoso. È la forma più corta e spesso chi ha questo tipo di volto ha anche un collo non particolarmente lungo. La modella Gigi Hadid ha un bellissimo viso tondo. Nel viso squadrato fronte, zigomi e mascella hanno la stessa larghezza. La linea del mento è ben definita e il collo è corto. Demi Moore è l’icona per eccellenza. Il viso allungato è più lungo che largo, appare un po’ piatto perché fronte, zigomi e mascella hanno la stessa ampiezza. Ma nessuno si sognerebbe di dire che Sarah Jessica Parker non sia favolosa. Christina Ricci, con la sua fronte ampia e il mento appuntito, è un esempio di viso a cuore o triangolo invertito. Mentre la felina Halle Berry ha un viso a diamante, con zigomi ben delineati e mento scolpito. Peraltro in ottima compagnia con Victoria Beckham. Infine Minni Driver, con la mascella volitiva e la fronte piccola, è un esempio perfetto di viso a triangolo.

Face Shape,Sara Marcolongo al lavoro

Riguardo ai costi, la media di una consulenza varia da un minimo di 90-100 euro fino a toccare anche cifre importanti che superano i mille euro. In caso di eventi particolare, come i matrimoni da esempio, ci sono occasioni in cui una consulente d’immagine che lavora utilizzando le tecniche del Face Shape resta tutto il giorno insieme al proprio cliente e questo permette cambi di look in base alle esigenze e ai momenti generando grandi soddisfazioni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA