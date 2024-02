Sanremo, da Geolier a Mahmood i tagli capelli uomo di tendenza al festival

Punk, decolorati, lisci indietro con la riga, corti da bravo ragazzo, scalatissimi e corti, con le treccine afro: a Sanremo da sempre oltre la musica il look vuole la sua parte. Abiti e accessori studiati nei minimi dettagli, ma anche beauty look innovativi creati da make up artist e hair stylist, sono sempre più pertinenti alla narrazione. E questo vale anche per il grooming maschile.







Sul palco abbiamo visto sfilare hair look che sono già diventati trend da copiare: dallo slicked back side parted - l’acconciatura lisciata all’indietro con riga laterale , stile intramontabile e versatile, adatto alla maggior parte degli uomini - magistralmente interpretato da Mahmood, all’attualissimo wolfcut - il taglio scalatissimo e un po' arruffato sul davanti, portato corto o più lungo - di Alessandro De Santis dei Santi Francesi, dal classico executive contour - il taglio in cui la parte superiore dei capelli viene lasciata lunga, girata su un lato, mentre i lati e la nuca vengono sfumati, un taglio di capelli che può essere interpretato in diversi modi in base al tipo di sfumatura che si vuole realizzare: dalla classica da business man anni ’50/60, a sfumature sempre più estese e radicali con però il punto fermo proprio il riferimento rispetto al Contour posteriore: il taglio non supera mai il punto dell’osso occipitale - di Geolier al più trasgressivo stile punk e grunge dei Bnkr44 alle creste punk coloratissime del trio La Sad. Ghali ha sfoggiato treccine afro.

Governo Punk, il grooming dei Bnkr44 step by step

Per tutte le serate del Festival Gaia Dellacquila e Luca di Timoteo di Bullfrog hanno seguito proprio il grooming dei Bnkr44, che con “Governo Punk” hanno definitivamente conquistato il cuore della Generazione Z, ma non solo. Sul palco dell’Ariston tra i Big dopo aver superato Sanremo Giovani, il gruppo di giovanissimi (sono tutti nati tra il 2000 e il 2001) formato da Caph (Marco Vittiglio), Erin (Dario Lombardi), Fares (Pietro Serafini), Faster (Andrea Locci), JxN (Jacopo Adamo), Piccolo (Duccio Caponi) e dal direttore artistico Gherardo Stagi in arte gheray0, ha lasciato il segno per il suo stile punk rock. Esattamente come il messaggio del brano che hanno portato a Sanremo, i 5 ragazzi di Villanova, la frazione fiorentina da cui provengono, con il loro look vogliono uscire dai canoni e dai modelli standard. Uno modo di essere energico e ribelle, che si traferisce anche nello styling.

L’hair look della prima serata si ispira all’estetica degli anni ’90, vero e proprio melting pot di stili. Dall’effetto grunge di Fares, tributo all’iconico Curt Cobain, si passa al punk spiky decolorato di Caph. Se JxN ha sfoggiato un mullet riccio morbido e naturale, Piccolo ha virato su una scelta cromatica più audace, il rosso fuoco. Rock attitude per il caesar cut corvino di Faster e contaminazioni glamour pop per Erin e il suo buzz cut lilla. La terza serata è stata all’insegna del cowboy style, ma sempre in ottica punk. “Per Fares capelli lisci e wet, portati all’indietro e molto naturali sulla nuca. Un piccolo ciuffo, ben definito, dalla fronte scende davanti all’occhio. Effetto bagnato, ma non troppo, anche per Caph, ciuffo morbido sulla fronte e leggera apertura laterale. Per Jxson abbiamo studiato un hair look super wet, modellando con brillantina e mousse i capelli all’indietro. La fronte è segnata da un piccolo riccio ribelle”, commenta Luca di Timoteo. Da uno styling morbido e bagnato, si passa a un grooming più definito, grazie all’utilizzo di polveri texturizzanti, cere e spray fissanti. “Per Faster, taglio mohicano con ciuffo voluminoso all’indietro e rasatura netta sui lati. Per Piccolo, che di natura ha uno stile più estroso, abbiamo creato una cornice di ricci molto definiti dalle basette alla fronte riproducendo, sulla parte alta della testa, la forma delle corna. Una sorta di cowboy punk, diabolico! Su Erin abbiamo esaltato il colore pastello del suo buzz cut e giocato con il make-up”, spiega Di Timoteo. Per la quarta serata, i Bnkr44 hanno duettato con Pino D’Angiò portando sul palco dell’Ariston Ma quale idea, hit funk dei primi anni '80, che ne ha ispirato lo styling. “Grooming effetto wet per tutti, grazie a brillantina e spray fissante. Su Caph abbiamo modulato uno slick back con riga laterale, mentre Faster interpretata uno stile pompadour rockabilly. Per Fares capelli con riga centrale, ciuffi morbidi portati dietro le orecchie e riccio naturale definito sulla nuca. Per Jxsn, capelli lisci su un lato e ricci dall’altro, ciuffo “tirabaci” e effetto mosso sulla nuca. Piccolo indossa un cappuccio, per cui abbiamo semplicemente ravvivato i ricci rossi con mousse e brillantina. Infine, un fiore di paillettes brillanti creato da Gaia Dellacquila illumina il buzz cut di Erin”, conclude Luca di Timoteo di Bullfrog.

