Sanremo, i look della quarta serata

Abiti vintage per la primadonna della quarta serata del festival di Sanremo dedicata alle cover, Lorella Cuccarini, che ha affiancato Amadeus alla conduzione. Per ballare appena apparsa sul palco, la showgirl ha indossato una sottoveste-guepiere corta color nude. Per presentare la prima parte della serata, un long dress nero, con gonna larga a partire dal ginocchio, doppiata di bianco, choker di perle al collo. Sandali con plateau e tacco altissimi. Nella seconda parte Lorella è apparsa in abito sottoveste corto di Versace, con bretelle fermate da bottoni in bronzo con il logo e della Medusa. Nel finale un long dress ricamato con stelle di cristalli Swarovski.

Anche Alessia Marcuzzi a Viva Rai2 Viva Sanremo ha indossato un romantico abito vintage, firmato Francesco Scognamiglio, appartenente alla collezione F/W 2019, costruito con rouches in tulle rosa, con un fiocco di cristalli Swarovski in vita.

Per Amadeus, uno smoking rosso iper-rimacamato con perline, profilato in nero come i revers, nella prima parte del festival. Giacca argento con revers blu ricamatissimi, nella seconda. Giacca smoking rosa Barbie punteggiata di strass per il finale. Tutto a firma Gai Mattiolo.

Tanti gli outfit firmati da Armani per i cantanti.

Cominciando da Stash e dai componenti del gruppo in gara The Kolors , che hanno indossato abiti Emporio Armani. Stesso brand per il trio Il Volo. Anche Gianna Nannini ha duettato con Rose Villan - a sua volta vestita in minidress bianco borchiato di cristalli di Sportmax Couture - che metteva in evidenza il solito caschetto color verde fluorescente, in completo pantaloni blu e camicia bianca, firmati Emporio Armani. Jack Savoretti, in duetto con Diodato, ha indossato uno smoking Giorgio Armani, come Umberto Tozzi, in duetto con The Kolors, che ha scelto un completo Giorgio Armani. Ma anche Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci, ospiti della serata per presentare il nuovo film Volare, nelle sale dal 24 febbraio, hanno indossato capi firmati Giorgio Armani: in long dress la prima e in tailleur con pantaloni la seconda, entrambe gli outfit in un delicato color celeste con ricami di paillettes argento.

Completo nero con pantaloni over ancora una volta Gcds per Sangiovanni, ingioiellato da Tiffany & co. Angelina Mango ha incantato la platea cantando La rondine in omaggio a suo padre, indossando una tuta firmata Etro, in tulle, ricamata, e una gonna drappeggiata in jersey con decori di motivi floreali in cristalli e paillettes argento. Emma ha optato di nuovo per il colore nero, stavolta un long dress con spacco bordato di piume.

Fascino tenebroso con capelli lucidi di gel per Mahmood che ha indossato una versione personalizzata in seta nera della camicia della passerella SS 2024 di Dolce & Gabbana, stretta in vita da una fascia in raso, abbinata a pantaloni neri in lana a gamba larga. Per Clara, in duetto con Ivana Spagna, un outfit della collezione Roberto Cavalli by Fausto Puglisi Autunno Inverno 2023/24: un abito bustier in denim blu stone wash e velluto effetto denim devoré. Annalisa ha sfoggiato un blazer doppio petto nero con stampa coccodrillo, stivali in jersey nero alti fino alla coscia e giarrettiere, tutto di Dolce & Gabbana. La cantautrice era in duetto con la Rappresentante di lista, in long dress nero e diadema sulla testa.



