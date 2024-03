Diritto studio, domani manifestazione studenti alla Regione

Le rappresentanze studentesche del Lazio hanno organizzato per domani 18 marzo ore 11.00 una manifestazione sotto la Regione Lazio in Piazza Oderico da Pordenone per contestare il commissariamento dell'Ente per il diritto allo studio LazioDisco.

Alla manifestazione, lanciata da Sapienza Futura (prima lista della Sapienza) hanno aderito Primavera Studentesca (università di Cassino), Università dello Studente (università degli studi della Tuscia), Progetto Tor Vergata, Progetto Roma Tre, WS Foro Italico, Consiglio degli studenti Università - Campus Bio-Medico, ALPHA Luiss, ASP Roma Luiss.

"A seguito dell'annuncio della manifestazione la risposta della regione è stata annunciare che tutti gli idonei alla borsa di studio verranno resi vincitori così come avvenuto negli ultimi anni. Una Risposta tardiva, solo a seguito della nostra pressione e dell'annuncio di una mobilitazione degli studenti, e che chiaramente non può bastare" precisano da Sapienza Futura.

"Abbiamo bisogno di concretezza e azioni strutturali, affinché il diritto allo studio non sia episodico. È necessario scommissariare immediatamente l'ente Lazio Disco affinché le rappresentanze studentesche possano tornare a contare e a farsi ascoltare. Ma bisogna farlo subito, la nostra pazienza è finita!" dichiara Lorenzo Madonna, rappresentante in Consiglio Di Amministrazione dell'università Sapienza.

La lista studentesca aggiunge: "Vogliamo delle risposte dal presidente del Consiglio regionale del Lazio Aurigemma, dall'assessora con delega all'università Regimenti e dal consigliere regionale e presidente della IX commissione Tripodi, che più di tutti hanno la possibilità concreta di poter cambiare questa insostenibile situazione".

Le liste studentesche quindi si sono date appuntamento sotto la Regione, in Piazza Oderico da Pordenone alle ore 11.00 di domani lunedì 18.



