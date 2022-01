Scuola: Molise, dopo screening riprese lezioni in presenza

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 GEN - Sono riprese questa mattina le lezioni in presenza in tutto il Molise (con la sola eccezione di alcuni di piccoli comuni dove si prosegue con la dad). In molti centri nel fine settimana appena trascorso sono stati effettuati screening tra gli studenti con esiti confortanti. Quello più imponente è stato il monitoraggio di Campobasso dove in due giorni, nella postazione allestita alla Cittadella dell'Economia dall'Amministrazione comunale, si sono sottoposti al tampone 1.206 alunni e tra questi solo 8 sono stati i casi di positività riscontrati, pari allo 0,6 per cento. (ANSA).