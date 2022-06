Omicidio in rissa:ragazzo scarcerato, 'può fare la maturità'

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Passa dal carcere ai domiciliari uno dei 21 ragazzi arrestati sei giorni fa per la maxi rissa a Pessano con Bornago, nel Milanese, del 29 settembre scorso che si concluse con l'omicidio del 22enne Dimitry Simone Stucchi.

L'attenuazione della misura cautelare, decisa dal gip di Milano Luca Milani con il parere favorevole del pm Antonio Cristillo, è arrivata oggi per permettere al giovane, Davide Colombi, 19 anni, di sostenere a partire da domani gli esami di maturità.

Colombi, amico della vittima e presunto capo della cosiddetta 'banda di Vimercate' che si è contrapposta all'altra di Pessano per un debito di droga, potrà così domani uscire di casa per la prima prova degli esami e poi dovrà tornare nell'abitazione e seguire le regole del regime dei domiciliari. (ANSA).