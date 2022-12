Neo rettore Tor Vergata, nuovi spazi per didattica e ricerca

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - "I primi quarant'anni dell'ateneo raccontano una storia di successo e sono un punto di partenza.

Il nostro Ateneo, proprio per come è nato e cresciuto, è potenzialmente più flessibile, dinamico e vivace di ogni altra struttura. Il mio compito sarà guidare la nostra comunità a immaginare, studiare e costruire tutti insieme la nostra visione strategica di Ateneo del futuro". A dirlo è Nathan Levialdi Ghiron, da ieri sera nuovo rettore dell'ateneo romano di Tor Vergata. Cinquantaquattro anni, professore ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale, ha ricoperto l'incarico di prorettore vicario con il rettore Orazio Schillaci - ora Ministro della Salute nel Governo in carica - e di Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa 'Mario Lucertini', nonché di Coordinatore del Corso di Dottorato in Ingegneria dell'Impresa e di presidente del Consiglio del Corso di Laurea e di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale.

"I prossimi anni saranno, sotto molti aspetti, determinanti.

Dobbiamo cogliere a pieno le opportunità offerte dai progetti PNRR per rendere strutturali approcci alla ricerca più moderni e multidisciplinari e rafforzare il ruolo centrale del nostro ateneo nel Polo della ricerca presente nel territorio", prosegue il neo rettore.

"Nei tre anni appena trascorsi ho avuto il privilegio di apprezzare il valore umano e professionale della nostra comunità e di partecipare da vicino all'avvio di un grande progetto di sistemazione e sviluppo di Tor Vergata, volto a valorizzarne le enormi potenzialità per costruire quella che possiamo definire una "Università del terzo millennio". Intendo potenziare ulteriormente il coinvolgimento delle imprese nelle attività di ricerca e rafforzare le attività di terza missione continuando a svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo sociale e culturale del nostro territorio". (ANSA).