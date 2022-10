Pnrr: da Comune Napoli ok a 19 progetti per scuole

(ANSA) - NAPOLI, 14 OTT - Nell'ambito del Pnrr il Comune di Napoli ha ricevuto, al momento, finanziamenti a 19 progetti che riguardano interventi per la ristrutturazione di scuole.

''Abbiamo ricevuto risorse importanti - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - e a gironi attendiamo che il governo emani il decreto attuativo, ciò significa che nei prossimi mesi potremo fare interventi di ristrutturazione in molte scuole e in parallelo c'è anche della Città metropolitana con investimenti significativi sulle scuole secondarie. Cercheremo di dare una scuola dignitosa e sicura a tutti gli studenti napoletani''.

(ANSA).