'Babbo Natale non esiste', proteste contro dirigente scuola

Dopo il "cucù" al posto di Gesù, una nuova polemica natalizia investe una scuola del Veneto, questa volta un istituto paritario di ispirazione cattolica, per un discorso prenatalizio della direttrice che si è fatta sfuggire davanti ad alcuni bambini il fatto che Babbo Natale non esiste. Lo riporta oggi il Giornale di Vicenza.

L'episodio si è verificato alla scuola "San Giuseppe" di Torri di Quartesolo, durante le recite di Natale dei bimbi delle elementari. La dirigente, Milena Meggiorin, parlando di aiuto al prossimo, pace, fantasia e sogni, ha citato quanto avvenuto in una scuola primaria di Firenze, in cui era stato detto esplicitamente ai bimbi che il vecchio con la barba che porta i regali non esiste, sottolineando che comunque arriverà il momento della scoperta da parte dei bambini. Ma questa osservazione è stata colta da alcuni degli alunni presenti insieme alle famiglie, che hanno iniziato anche a piangere, sollevando le proteste dei genitori.

Meggiorin si è scusata affermando che si è trattato di un fraintendimento, e di essersi espressa anche in base alle indicazioni dell'ufficio scolastico che aveva citato l'episodio di Firenze, ma di avere avuto l'intenzione di ribadire l'importanza del "pensiero magico" nei bimbi.



