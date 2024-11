Valditara in libreria a Milano per #ioleggoperché

"#ioleggoperché è una splendida iniziativa per diffondere la cultura del libro tra i nostri giovani e che seguo da sempre con grande interesse. Auguro a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi di potersi appassionare alla lettura, perché con il libro si scoprono orizzonti meravigliosi, si approfondisce la conoscenza e ci si arricchisce per tutta la vita". È questo il messaggio del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che si è recato oggi pomeriggio alla Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi, in via Alessandro Tadino a Milano, per donare un libro a sostegno delle biblioteche scolastiche nell'ambito di #ioleggoperché, la campagna nazionale di educazione e promozione della lettura organizzata dall'Associazione Italiana Editori (AIE), che in questi anni ha portato nelle scuole italiane più 3 milioni di nuovi libri.

"#ioleggoperché dimostra quanto sia fondamentale unire le forze per fare la differenza, e anche quest'anno siamo grati al Ministro Valditara per il suo prezioso contributo - ha affermato il presidente di AIE, Innocenzo Cipolletta -. È un segnale importante, che sottolinea il valore di questa iniziativa e offre un esempio concreto per tutti i cittadini: invitiamo ognuno ad andare in libreria e contribuire con la donazione di un libro alle scuole." Fino a domenica 17 novembre tutti possono fare la propria parte recandosi in una delle 3.939 librerie aderenti in tutta Italia per sostenere le 28.285 scuole e i 350 asili nido iscritti a #ioleggoperché.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA