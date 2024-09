Liceo Made in Italy, non ci sarà nessuno stop

"Il parere del Consiglio di Stato è interlocutorio e non definitivo. Nella giornata di oggi è pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni, che è pienamente favorevole. Peraltro, nel parere del Consiglio di Stato non vengono poste osservazioni rilevanti e, dunque, non ci sarà alcuno 'stop'".

Lo afferma il ministero dell'Istruzione a proposito del Liceo del Made in Italy e della decisione della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato di sospendere il parere sul regolamento del nuovo liceo.

Ieri la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato aveva espresso alcune perplessità e sospeso il parere sul regolamento che definisce il quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del nuovo liceo del Made in Italy.

I primi corsi del liceo del Made in Italy "sono già iniziati in queste ore. La questione riguarda il piano triennale successivo. Il liceo Made in Italy andrà avanti". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine degli stati generali della space economy, circa i rilievi del Consiglio di Stato sul nuovo liceo del Made in Italy. "I primi licei - prosegue - sono stati aperti o saranno aperti in queste ore e in questi giorni rispetto al calendario scolastico delle singole regioni. E' stato fatto un lavoro straordinario nel nostro Paese che in così pochi mesi si istituisce un corso scolastico così importante. SI tratta però si tratta di un anno pilota in cui sperimenteremo come questi corsi saranno attuati e poi io sono convinto che nel prossimo anno molti di più saranno attivati tanti più giovani potranno usufruirne. Mi auguro che tutti i corpi dello Stato lavorino insieme nell'interesse del Paese".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA