(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Le azioni ambientaliste di protesta come imbrattare monumenti e opere d'arte sono ritenute necessarie e comprensibili dal 20% degli italiani, mentre sono bocciate dal 49%, che le considera gesti irresponsabili e incomprensibili. E' quanto emerge da un sondaggio Ipsos presentato alla 10/a edizione dell'Ecoforum 2023, la conferenza nazionale sull'economia circolare organizzata dal 4 al 6 luglio a Roma da Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club.



Secondo la ricerca Ipsos "L'Italia e l'economia circolare", i cittadini italiani sono sempre più informati sui temi dell'economia circolare e dei green jobs, attenti alle questioni ambientali e convinti che l'Italia debba procedere e accelerare in questa direzione. Nel 2023 cresce la quota dei conoscitori dell'economia circolare, che arriva al 45% (segnando un incremento del +5% rispetto a cinque anni fa), sia il numero dei cittadini (ben il 60%) secondo i quali i "green jobs" aumenteranno in futuro (+12% rispetto al 2022).



Il 43% dei cittadini tuttavia non sa e non ritiene credibile che l'Italia abbia la percentuale più alta in Europa sul riciclo dei rifiuti. Idee chiare e grande consapevolezza invece sulla crisi climatica: il 63% dei cittadini ritiene i disastri (siccità, alluvioni e trombe d'aria, etc.) la prima conseguenza dei cambiamenti climatici che generano a cascata conseguenze economiche per gli individui (aumento del costo dei prodotti alimentari e della vita più in generale). (ANSA).