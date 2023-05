(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Msc Euribia, la nuova ammiraglia di Msc Crociere, effettuerà la prossima settimana la prima crociera al mondo a zero emissioni nette di gas serra, utlizzando come combustibile biogas liquefatto.



La ventiduesima nave del terzo brand crocieristico al mondo, che sarà varata il 31 maggio a Saint-Nazaire, partirà dal porto francese il 3 giugno per raggiungere Copenaghen il 7 giugno ed essere quindi battezzata l'8 giugno in Danimarca.



La compagnia crocieristica ha acquistato 400 tonnellate di bio-Gnl (gas naturale liquefatto) nell'ambito della propria strategia ambientale che prevede un impiego sempre più consistente di combustibili rinnovabili e di misure per la transizione energetica.



Msc Euribia può usare anche Gnl fossile. Già questo consente di ridurre le emissioni di gas serra fino al 20% rispetto ai carburanti marini convenzionali (olio combustibile), oltre che eliminare praticamente tutte le emissioni di ossido di zolfo e di particolato, riducendo quelle di ossidi di azoto dell'85%.



Secondo Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione Crociere del Gruppo Msc, "il nostro acquisto di bio-Gnl rappresenta un chiaro segnale al mercato riguardo al fatto che, da parte delle compagnie di crociera e del settore dello shipping, vi è richiesta di carburanti più puliti. Ma è necessario che governi, produttori e utenti finali collaborino e aumentino la disponibilità di carburanti così necessari e di nuove sorgenti di energia". (ANSA).