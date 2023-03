Niederkofler ambasciatore di sostenibilità in Arabia Saudita

(ANSA) - BOLZANO, 01 MAR - Neom, l'hub dell'innovazione nel nord-ovest dell'Arabia Saudita, annuncia oggi una partnership con Care's, un progetto internazionale fondato dallo Chef italiano pluristellato Norbert Niederkofler e da Paolo Ferretti, "per sviluppare l'identità culinaria unica di Neom, dove l'approvvigionamento alimentare verrà trattato in maniera sostenibile in ogni suo aspetto, dal pianeta al piatto".



L'annuncio arriva a pochi giorni dalla notizia della chiusura per ristrutturazione dell'albergo Rosa Alpina di San Cassiano che ospita il ristorante 3 stelle Michelin "St. Hubertus" di Niederkofler.



"Insieme, vogliono ispirare una nuova generazione di chef sauditi a diventare agenti del cambiamento attraverso l'ideazione di piatti gustosi preparati con ingredienti freschi delle loro regioni", annunciano Nemo e Care's in una nota congiunta. Secondo Niederkofler, "grazie a questa partnership, Care's ha l'opportunità non solo di creare le basi per un approccio più etico e sostenibile alla gastronomia nel Regno, ma anche di spronare i talenti sauditi a promuovere l'innovazione nel settore alimentare. Grazie alla rete internazionale di chef ambasciatori multidisciplinari di Care 's e agli specialisti di Neom nel settore alimentare, alle sue capacità tecnologiche e all'impegno pubblico per l'innovazione, siamo certi di poter creare un cambiamento efficace e benefico sia per il Regno che per il resto del mondo".



Per Juan Carlos Motamayor, direttore esecutivo del settore alimentare di Neom, "in un'epoca segnata dalle sfide riguardo il cambiamento climatico e l'insicurezza alimentare, Neom è impegnato nello sviluppo di soluzioni all'avanguardia, sostenuto dai nostri partner e specialisti. La collaborazione con Norbert e con il programma Care's offre l'opportunità di diffondere ed implementare abitudini alimentari innovative a livello locale che soddisfino le esigenze nutrizionali dei consumatori di Neom e del Regno, tutelando il nostro pianeta". (ANSA).