(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Quello sullo stato di manutenzione dei mezzi per la raccolta dei rifiuti è "un corpo a corpo": "oggi più del 50% delle 'macchine madri', i veicoli più grandi, non funziona. E senza di quelle gli 'squaletti' che raccolgono i rifiuti accanto ai cassonetti non li possono portare via. Adesso ne sono arrivate 2. Ieri ne sono state riparate 5 e se ne sono rotte 4". Così a Radio 24 il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.



"Anche io vedo troppi casi di cassonetti pieni con i rifiuti attorno - ha detto il sindaco - ma se riusciamo a riportare le macchine madri a un numero decente nei prossimi giorni a questo punto gli squaletti potranno operare normalmente. Il nostro impegno è massimo. Il problema è strutturale. Ci vuole del tempo". (ANSA).