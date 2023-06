(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Un ponte tra carcere e aziende per un progetto contro il degrado ambientale e a favore del reinserimento dei detenuti in società. Cinque città saranno lo scenario del nuovo appuntamento organizzato da "Seconda chance", associazione del terzo settore, e "Plastic Free", onlus impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica.



Protagonisti saranno i detenuti provenienti dalle carceri di Genova, Reggio Emilia, Firenze, Secondigliano e Cagliari impegnati durante la mattinata di domenica 25 giugno nelle operazioni di bonifica delle aree degradate. Con loro, i tanti volontari dell'associazione ambientalista che li guideranno nella raccolta di plastica, rifiuti e mozziconi di sigarette.



Inclusione, rieducazione, rispetto dell'ambiente e della legalità sono le parole chiave della partnership che ha già coinvolto quasi 50 detenuti nelle giornate ecologiche in Emilia Romagna, Lazio e Calabria. (ANSA).