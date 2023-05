(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - Contrastare l'abbandono dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sul territorio comunale di Napoli e favorire una corretta gestione della filiera da parte di tutti i soggetti coinvolti con il fine ultimo anche di prevenire fenomeni di incendio di RAEE abbandonati. È l'obiettivo della recente collaborazione avviata tra il Comune di Napoli e il Centro di Coordinamento Raee - l'organismo che si occupa di ottimizzare la raccolta, il ritiro e la gestione dei rifiuti elettronici in Italia -, sancita con la presenza della società di gestione rifiuti ASIA Napoli spa e il sostegno dell'Incaricato del Ministero dell'interno per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti in Campania, Filippo Romano.



All'origine dell'accordo, della durata di 36 mesi, vi è la radicata e persistente tendenza all'abbandono dei rifiuti elettronici sull'intero territorio comunale, fenomeno che si esten-de anche ai comuni limitrofi. La conseguenza di questo atteggiamento è il grave danno ambientale derivante dai frequenti fenomeni di smaltimento illegale spesso tramite com-bustione dei rifiuti, e la malagestione di volumi importanti che non raggiungono il circuito ufficiale dei RAEE che conduce a un trattamento ambientalmente ed economicamente adeguato.



La conferma dell'importanza del protocollo giunge dai risultati della raccolta dei rifiuti tec-nologici effettuata in provincia di Napoli lo scorso anno, presentati nel Rapporto regiona-le 2022 del Centro di Coordinamento RAEE.



Dal report emerge che la provincia di Napoli ha avviato a corretto riciclo solo 7.719 tonnel-late di Raee, per giunta in calo del 4,3% rispetto al 2021, che corrisponde a una raccolta pro capite di soli 2,58 kg/ab (-3%), la peggiore performance a livello regionale e il quarto risultato più basso di tutta Italia.



La città di Napoli ha contribuito alla raccolta regionale con 1.634 tonnellate, pari a un dato pro capite di 1,77 kg/ab, dato così basso che non ha necessità di un commento specifico.



Il protocollo sottoscritto va nella direzione di favorire sinergie in grado di massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di contrasto ai fenomeni di abbandono o di gestione illecita dei Raee sul territorio del Comune di Napoli, con una collaborazione tra il Centro di Coordinamento e il Corpo di Polizia municipale - Reparto di tutela ambientale.



"Siamo molto soddisfatti per l'avvio della collaborazione con il Comune di Napoli" ha di-chiarato Fabrizio Longoni, direttore generale del Centro di Coordinamento Raee.



"La stipula del protocollo è solo la prima di una serie di azioni concrete per contrastare il fe-nomeno dell'abbandono e della gestione illegale dei RAEE. La sequenza corretta di for-mazione degli organi di controllo e informazione, in particolare, dei soggetti della distribu-zione sia fisica sia online, a cui seguiranno le azioni attive di contrasto ai fenomeni di ille-galità, fa sì che Napoli diventi il primo Comune italiano a praticare una politica attiva di contrasto alle illegalità appartenenti al mondo Raee", conclude. (ANSA).