Materia viva, docufilm sul riciclo dei Raee con le star

E' stato presentato a Roma "Materia viva", docufilm sul riciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), con la partecipazione di testimonial come Susan Sarandon, Shailene Woodley, Carlo Conti, Alessandro Del Piero, Federica Pellegrini, Francesco Arca, Tamara Donà e Francesca Fialdini.



"Materia viva" è scritto da Andrea Frassoni e Marco Falorni, che ne hanno curato la regia insieme a Stefania Vialetto. E' prodotto da Libero Produzioni in collaborazione con il consorzio di riciclo Erion Weee ed è patrocinato dai Ministeri dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Cultura. Dopo una premiere cinematografica, verrà trasmesso dalla Rai e sarà disponibile su RaiPlay. Il docufilm verrà poi messo a disposizione delle scuole di tutta Italia.



"Da una ricerca che abbiamo condotto con Ipsos - ha dichiarato Giorgio Arienti, Direttore Generale di Erion Weee - emerge che un italiano su due ancora non conosce il significato della parola Raee, e che 2 su 3 non sanno come conferire correttamente i propri rifiuti elettrici ed elettronici. Il 55% degli Italiani non conosce il ritiro 1 contro 0 da parte dei negozi e solo il 36% si avvale dei servizi di ritiro previsti dalla legge. Questi dati rendono evidente che c'è un gap informativo da colmare al più presto".