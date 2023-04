(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Piazza del Campidoglio verrà negata a chi protesta contro l'inceneritore? Stando ad alcune fonti, la questura sarebbe in procinto di rifiutare la piazza antistante Palazzo Senatorio al presidio previsto per le 17 di oggi". Così in una nota congiunta i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista civica Raggi.



"Spostare un'iniziativa così importante in un altro luogo, meno visibile e significativo - aggiungono - sarebbe un vulnus grave al diritto di manifestare dei cittadini di Roma e del Lazio. Auspichiamo che le voci sullo spostamento vengano smentite, e che piazza del Campidoglio sia aperta ai romani a cui appartiene: un'amministrazione sana e trasparente deve confrontarsi con i suoi cittadini sempre, anche quando esprimono il loro dissenso su un tema". (ANSA).