(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Sugli inceneritori il Pd continua ad uscire in ordine sparso e senza visione comune. Ultima in ordine di tempo Silvia Costa, della Direzione Nazionale. Oggi il 'partito delle contraddizioni' fa parlare lei, che al contrario di Sandro Ruotolo e Annalisa Corrado, cui peraltro è stata attribuita proprio la delega all'Ambiente, si dichiara a favore". Così, in una nota congiunta, i Gruppi Consiliari Capitolini M5s e Lista Civica Raggi.



"Fateci capire - aggiungono - Costa parla a titolo personale o riporta la posizione della neo segretaria Schlein? Quando potremo avere una risposta unitaria? Quanto ancora deve durare questo interminabile valzer?". (ANSA).