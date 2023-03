(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Commissario Ue, termovalorizzatore Roma? "Sono completamente d'accordo con il commissario europeo all'Ambiente Virginijus Sinkevičius che è sbagliato avete una sovra-capacità di incenerimento, e la valorizzazione energetica deve rimanere nei confini della quota indifferenziata in linea con la gerarchia europea dei rifiuti, bisogna assolutamente ridurre i rifiuti, riciclarli e riutilizzarli ed evitare le discariche". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso del punto stampa in Campidoglio con il commissario Ue.



"In quest'ambito c'è uno spazio per il recupero energetico corretto come avviene in tutte le grandi città - ha aggiunto - Altro è una sovracapacità o una preferenza a realizzare discariche: entrambe le cose sono sbagliate e su questo c'è una piena sintonia. Ringrazio la Commissione per l'impegno sugli altri aspetti della 'gerarchia' dei rifiuti. La riduzione dei rifiuti è alla base della capacità di trattamento. Per le città turistiche ci sono sfide maggiori, il riciclo è più difficile ma proprio per questo i meccanismi di riduzione dei rifiuti devono essere proporzionali". (ANSA).