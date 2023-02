Rifiuti, Pisa fa spot tv per spiegare come smaltirli meglio

(ANSA) - PISA, 21 FEB - Comune, Università di Pisa, Geofor e Retiambiente promuovono sulle televisioni e sui social network una campagna di comunicazione rivolta agli studenti universitari per sensibilizzarli a un corretto conferimento dei rifiuti, sia in ambito universitario che nel contesto cittadino, per migliorare l'igiene urbana del centro storico e incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata. Lo rende noto il Comune di Pisa.



La campagna è fatta da cinque spot, uno per ciascuna tipologia di rifiuto (carta, plastica, vetro, indifferenziato e ingombrante), realizzati nel centro cittadino e presso le sedi universitarie, che mostrano i piccoli gesti che fanno la differenza nello smaltimento corretto dei rifiuti. "Pisa - afferma l'assessore all'ambiente, Filippo Bedini - ha raggiunto il 65% della raccolta differenziata con un'azione indirizzata in tanti ambiti. La comunicazione è una di questi. Il nostro risultato ha un valore ancora più importante, perché la città, a fronte di 90 mila residenti, ospita circa 50.000 studenti delle sue università, oltre a un imponente flusso turistico, un aeroporto internazionale e un importante polo ospedaliero. Un indotto cittadino che ci porta a registrare una produzione di rifiuti pro capite tra le più alte d'Italia". "Come ateneo - aggiunge la prorettrice per la coesione della comunità universitaria e il diritto allo studio, Enza Pellecchia - vogliamo e dobbiamo porci obiettivi ambiziosi da perseguire in tempi brevi, riguardo l'estensione a tutte le sedi della raccolta differenziata di carta e multimateriale, l'ampliamento delle categorie di rifiuti differenziabili e la limitazione del quantitativo di contenitori e imballaggi in plastica, oltre a puntare alla progressiva riduzione del volume complessivo di rifiuti prodotti". (ANSA).