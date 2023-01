Rifiuti: Fdi,vantaggi da ammodernamento inceneritore Livorno

(ANSA) - FIRENZE, 27 GEN - "Con i costi energetici attuali, è economicamente vantaggioso ammodernare l'impianto esistente, anziché chiuderlo e portare rifiuti altrove, che presto non potremo più fare per legge. I livornesi hanno diritto di avere un impianto moderno, funzionale e non inquinante. Per fare tutto questo servono risposte in tempi brevi. Presenteremo quindi un atto in Consiglio regionale per avere delucidazioni dall'assessore". Lo afferma Francesco Torselli, capogruppo di Fdi in Consiglio regionale toscano a conclusione dell'incontro con il direttore generale e l'amministratore delegato di Aamps sull'inceneritore di Livorno.



I vertici dell'azienda pubblica di rifiuti, ieri pomeriggio, hanno ricevuto una delegazione di Fratelli d'Italia costituita da, oltre a Torselli, Andrea Romiti, capogruppo Fdi nel Comune di Livorno, il coordinatore provinciale Fdi Giacomo Lensi e le dirigenti nazionali del partito Paola Nucci e Marcella Amadio.



Per Romiti "la chiusura dell'inceneritore non è assolutamente una soluzione. Ci sono una serie di dinamiche che potrebbero rendere economicamente vantaggiosa l'attività del termovalorizzatore. Altro dato preoccupante appreso dall'incontro con Aamps è che, qualora l'impianto dovesse essere chiuso, le perdite dell'azienda (che noi stimiamo essere intorno ai 18 milioni di euro) sarebbero spalmate su Retiambiente, cioè sull'intero Ato". (ANSA).