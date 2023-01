Pnrr: uscita graduatoria Mase per progetti su differenziata

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - È stata pubblicata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica la proposta di graduatoria dei progetti finanziati dal Pnrr per la raccolta differenziata. Saranno erogati ai Comuni 600 milioni di euro per il miglioramento e la meccanizzazione, anche digitale, della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Erano state presentate 2.930 proposte, quasi tutte ritenute ammissibili, per un valore complessivo di oltre 1,7 miliardi di euro. A breve saranno erogati i contributi, con appositi decreti. "Lavoriamo con celerità per migliorare il Paese sul fronte ambientale e agganciare la sfida della modernizzazione, che resta primaria", ha commentato il viceministro Vannia Gava (Lega). (ANSA).