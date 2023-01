Lazio:D'Amato,nessun tentennamento,sì a termovalorizzatore

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Il termovalorizzatore? Sono favorevole, bisogna chiudere il ciclo dei rifiuti. C'è una situazione insostenibile, con rifiuti portati in tutta Europa.



E' un sistema che va messo a regime, bisogna aiutare Roma e il sindaco Gualtieri. Non ci possono essere tentennamenti e incertezze, significherebbe che quell'opera non si vuole fare, e non è un bene per i romani". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio Alessio D'Amato a SkyTg24. "Roma - ha detto ancora - è la Capitale, se riparte Roma riparte il Lazio e viceversa, ci deve essere equilibrio tra città e regione, e non contrapposizione. Una Capitale più forte è una Regione più forte". (ANSA).