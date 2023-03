Motus-E, 6 miliardi da riciclo batterie auto elettriche

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Lo studio "Il riciclo delle batterie dei veicoli elettrici @2050", presentato oggi a Milano da Motus-E, Strategy& e Politecnico di Milano, stima che potrebbero essere poco più di 6 miliardi di euro al 2050 i ricavi generati in Europa dalla vendita di nichel, cobalto e litio riciclati.



L'Italia secondo la ricerca può inserirsi in questo business per dare vita a una nuova filiera industriale, forte di una conclamata esperienza trasversale nel riciclo. Considerando solo le batterie delle auto elettriche che si troveranno già sul territorio nazionale, e senza contare tutto l'indotto del comparto, i ricavi di questa attività si attesteranno nella Penisola tra i 400 e i 600 milioni di euro, con una vertiginosa prospettiva di aumento al naturale crescere del parco elettrico circolante. Il giro d'affari può espandersi ulteriormente, e più velocemente, anche importando accumulatori da riciclare dall'estero.



Complici i nuovi target Ue sul contenuto minimo di riciclato nelle batterie dei veicoli elettrici, al 2050 l'analisi stima circa 3,4 milioni di tonnellate di batterie a fine seconda vita pronte per essere riciclate in Europa, a fronte di una capacità di riciclo che non supera oggi le 80.000 tonnellate all'anno.



Lo spazio per fare industria e creare nuovi posti di lavoro, secondo la ricerca, è enorme. Oltre a dare vita a un'articolata filiera tutta nuova, con tutti i benefici economici, occupazionali e ambientali collegati, riciclare queste batterie vuol dire anche rendersi più indipendenti sull'estrazione e la lavorazione delle relative materie prime, potendo fare leva su risorse presenti "in casa" e già raffinate, pronte per essere reimmesse nel processo produttivo. (ANSA).