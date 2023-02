Smog: continua l'emergenza in tutta l'Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 17 FEB - Non rientra l'allerta smog su tutta l'Emilia-Romagna che si prepara a un altro fine settimana con il blocco dei veicoli più inquinanti. Secondo le nuove rilevazioni dell'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpae) almeno fino a lunedì (quando uscirà un nuovo bollettino) è confermato il bollino rosso che fa scattare le misure d'emergenza nei Comuni di pianura aderenti al Piano della qualità dell'aria in tutta la Regione.



Fra le misure previste, lo stop ai veicoli più inquinanti fino ai diesel euro 5, l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e nelle attività industriali e artigianali fino a 17 e il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli. (ANSA).