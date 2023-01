Clima: fondo Goldman Sachs raccoglie 1,6 miliardi di dollari

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - La divisione Asset Management di Goldman Sachs ha annunciato la chiusura della raccolta del fondo 'Horizon Environment & Climate Solutions I' che ha raggiunto quota 1,6 miliardi di dollari. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il nuovo fondo rappresenta "la prima strategia diretta di private market di Goldman Sachs dedicata agli investimenti in soluzioni ambientali e climatiche". E' dunque il primo di una serie di fondi 'Horizon', tramite i quali Goldman Sachs collaborerà con i clienti per "investire nelle principali soluzioni relative alla sostenibilità".



"Il Fondo - viene spiegato - è basato su una strategia globale di private equity orientata alla crescita". Il suo obiettivo è individuare aziende impegnate nello sviluppo di "soluzioni innovative in ambito ambientale e relative al cambiamento climatico" ed investire in esse. Il fondo 'Horizon Climate 1' si concentra su 5 temi che per Goldman Sachs costituiscono il "perno" del proprio approccio alla transizione climatica: Clean Energy (energia pulita), Sustainable Transportation (trasporti sostenibili), Waste and Materials (economia circolare), Sustainable Food and Agriculture (agricoltura e alimentazione sostenibile) e Ecosystem Services (servizi per l'ecosistema).



Nei settori compresi da questi temi Goldman Sachs ha osservato una "opportunità di crescita per le soluzioni economicamente vantaggiose su cui fanno leva le organizzazioni che intendono raggiungere target di sostenibilità". (ANSA).