Enel lancia "sustainability-linked bond" da 1,5 miliardi

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Enel Finance International società finanziaria di diritto olandese controllata da Enel ha lanciato sul mercato Eurobond un "Sustainability-Linked bond" in due tranche rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 1,5 miliardi di euro. Gli ordini sono stati pari a circa 4 miliardi di euro. La cedola media è del 4,25% e la durata media è di circa 14 anni.



La nuova emissione - spiega una nota Enel - prevede per la prima volta l'utilizzo da parte di Enel di molteplici Key Performance Indicators ("KPI") per tranche, rafforzando ulteriormente l'impegno di Enel per un'accelerazione nella transizione energetica. Per la prima volta in un collocamento pubblico di un prestito obbligazionario, una tranche dell'emissione combina un KPI collegato alla tassonomia dell'Ue con un KPI collegato agli obiettivi di sviluppo sostenibile ("SDG") delle Nazioni Unite. L'altra tranche del bond è collegata a due KPI associati alla traiettoria del gruppo di completa decarbonizzazione, attraverso la riduzione delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra. (ANSA).