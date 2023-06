(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Edison e Spp, principale operatore di energia slovacco, hanno siglato un protocollo d'intesa per la cooperazione nel settore del gas e del gas naturale liquefatto (Lng), al fine di incrementare la diversificazione e la sicurezza di approvvigionamento della Slovacchia.



In base all'accordo, Spp ed Edison, che in Italia possiede uno dei portafogli long-term di gas tra i più ampi e diversificati, si impegnano a esplorare le possibili sinergie per l'accesso alla capacità di rigassificazione da Lng, per consentire alla Slovacchia di aprire nuove direttrici di approvvigionamento da sud e da ovest, rafforzando così la sicurezza del sistema europeo.



La firma è avvenuta nella sede dell'ambasciata della Slovacchia a Roma, in occasione della visita del presidente del consiglio nazionale della Repubblica slovacca Boris Kollar, alla presenza dell'ambasciatrice H.E Karla Wursterova, dell'executive vice president di Spp Peter Kučera e di Fabio Dubini, executive vice president Gas&Power Portfolio di Edison. (ANSA).