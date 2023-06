(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Maire partecipa al lancio della prima stazione di rifornimento ad idrogeno circolare che sarà realizzata da Q8 a Roma.



L'iniziativa si inquadra nel piano strategico decennale di Maire per la transizione energetica. La stazione di rifornimento Q8 di Roma in Via Ardeatina rifornirà veicoli leggeri e pesanti, per il trasporto sia pubblico che privato. L'impianto avrà una capacità a regime fino a circa 700 chili al giorno, assicurando una riduzione di emissioni di Co2 di oltre il 75% rispetto all'uso del diesel convenzionale. Il progetto beneficia di fondi Pnrr, nell'ambito di un bando del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione di stazioni di rifornimento a idrogeno.



In occasione del lancio della stazione di rifornimento, Maire e Q8 hanno firmato un accordo per valutare congiuntamente lo sviluppo e l'implementazione di ulteriori progetti che integrino la tecnologia di Maire Waste to Chemical nell'ambito dei vettori energetici innovativi in Italia.



"Siamo felici di contribuire con la nostra tecnologia all'avvio della prima stazione a idrogeno con Q8 a Roma, per aprire la strada ad una mobilità decarbonizzata nella Capitale", afferma Fabrizio Di Amato, presidente di Maire. "Abbiamo voluto essere presenti - aggiunge - anche nella parte finale della filiera, ovvero la distribuzione, a riprova che crediamo allo sviluppo della mobilità sostenibile. Oggi si stanno formando delle nuove filiere dal trattamento degli scarti al rifornimento dell'automobile. Siamo convinti che questa iniziativa strategica servirà a dare nuove opportunità a tutta l'industria della transizione energetica". (ANSA).