(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 18 MAG - L'Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama) ha negato a Petrobras la licenza per trivellare un pozzo petrolifero al largo della costa dello stato settentrionale di Amapá. La compagnia petrolifera statale stava solo aspettando questa autorizzazione per iniziare la perforazione di prova nel bacino di Foz do Amazonas, a circa 175 chilometri al largo della costa di Amapá.



Un parere contrario alle trivellazioni era già stato rilasciato dall'area tecnica di Ibama. Ora il presidente dell'organismo, Rodrigo Agostinho, ha seguito il parere negando la licenza.



Il documento tecnico ha evidenziato che il piano di Petrobras per l'area non prevede garanzie per l'assistenza alla fauna in possibili incidenti con perdite di petrolio. Un altro punto evidenziato sarebbero le lacune nella previsione degli impatti dell'attività in tre terre indigene a Oiapoque.



La zona marittima oggetto di contesa, che comprende la foce del Rio delle Amazzoni, ha 2.200 km di lunghezza. Il tratto è considerato da Petrobras come l'ultima potenziale frontiera dell'esplorazione petrolifera del Paese, motivo per cui è chiamato anche il "nuovo pre-sale". (ANSA).