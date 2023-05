(ANSA) - BRUXELLES, 10 MAG - "La Commissione europea ha lanciato oggi la prima gara internazionale per l'acquisto congiunto di gas attraverso la piattaforma energetica Ue". Lo ha annunciato il vicepresidente dell'esecutivo comunitario, Maros Sefcovic.



"Settantasette aziende europee hanno sottoscritto una richiesta per un volume totale di 11,6 miliardi di metri cubi di gas", dei quali "circa 2,8 miliardi di metri cubi in gnl" e "quasi 9,6 miliardi di metri cubi per le consegne attraverso gasdotto", ha evidenziato Sefcovic. (ANSA).